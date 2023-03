Notizie Udinese | Success: “Sottil ha saputo riscoprire le mie qualità”

L'attaccante nigeriano dei bianconeri a parlato del rapporto che si è instaurato con il tecnico piemontese e con la società

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato con un Empoli che sembra essere in un buonissimo stato di forma. Ha intenzione di vincere all'interno delle sue mura amiche. Anche i bianconeri, però, vogliono tornare ad assaporare il successo, visto che nelle ultime diciassette partite solo una volta sono arrivati i tre punti finali. Per farlo servirà un team al completo e soprattutto con tutti i protagonisti pronti per fare la differenza dal primo all'ultimo minuto. Nel frattempo, della situazione in casa friulana, ha parlato uno dei protagonisti della formazione guidata da Sottil.

Isaac Success, attaccante sempre entrato sempre più nel vivo dei maccanismi tattici di Sottil, ha parlato del suo rapporto con gli assist, anche se il gol manca ormai da troppo tempo: "Re degli assist un riconoscimento che mi fa molto piacere - ha ammesso il nigeriano- anche se in partita cerco sempre di fare le cose per creare occasioni per segnare, sia per me che per la squadra". Success ha poi specificato che ovviamente da attaccante sarebbe anche contento di segnare più gol, facilitare i compagni a farlo lo rende altrettanto felice.

Successivamente l'attaccante nigeriano si è soffermato sul suo rapporto con Andrea Sottil: "Mi dà molta confidenza e mi ha aiutato a riscoprire le mie qualità. Io mi sono dedicato ad aiutare la squadra sotto tutti i punti di vista lavorando duro". Success, poi, ha parlato anche del rapporto con la famiglia Pozzo: "I Pozzo non sono semplicemente una proprietà, ma per me sono una vera famiglia. Mi accompagnano da 10 anni di carriera, da quando ero giovanissimo. Non è consuetudine avere un rapporto così profondo con una proprietà di calcio, è un qualcosa che davvero apprezzo molto e per cui sono grato".