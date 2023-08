Calciomercato Udinese – L’agente di Mayoral: “Mai parlato con l’Udinese”

Sono ore incandescenti sul mercato. Sia in entrata che in uscita è arrivato il momento per definire sotto tutti i punti di vista la squadra. La cessione di Beto sicuramente sta aprendo uno squarcio più grosso del previsto in un ruolo ben definito del campo: l'attacco. Al momento si pensa che Lorenzo Lucca assieme al centravanti Brenner possano ovviare a queste assenza a dir poco pesante. Allo stesso tempo, però, ci si muove attivamente sul mercato. Il primo nome messo sotto osservazione è senza ombra di dubbio quello di Borja Mayoral. Ad oggi però, l'agente ha delle idee diverse sulla trattativa con l'Udinese. "Io ad oggi non ho parlato con l'Udinese per Borja". Questa è l'affermazioni di chi segue le prestazioni del bomber spagnolo. Vedremo se effettivamente non se ne farà nulla o prenderà il via l'operazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime dal mercato. Ecco le ultime su Pereyra <<<