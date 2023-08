Mercato Udinese – Certi amori non finiscono / Pereyra torna in bianconero

Proprio vero che certi amori non finiscono mai. Al massimo fanno dei giri immensi e poi ritornano, proprio come dice la canzone di Venditti

Redazione

Roberto Pereyra e Udinese parte terza ci siamo. Secondo le notizie che giungono nella nostra redazione, manca davvero poco alla chiusura dell'affare che porterebbe per la terza volte in dieci anni il calciatore agli ordini della famiglia Pozzo. Decisiva nello sbloccare la trattativa, la cessione ieri pomeriggio del bomber Beto. La rosa era troppo ampia e per far rientrare un calciatore come l'argentino serviva sicuramente un'uscita di un certo peso. Non dimentichiamo che il Tucu è un vero e proprio bonus sotto tutti i punti di vista per il team di Andrea Sottil. Il ragazzo può giocare in tutti i ruoli senza grossi patemi d'animo.

L'affare è in chiusura e non possiamo negare che Pereyra potrebbe essere già tra i convocati alla terza giornata di campionato. Una vera e propria manna dal cielo, visto che con il solo Samardzic a centrocampo il rischio è che la manovra perdesse d'impredivibilità. Ci si aspetta a tutti gli effetti un Pereyra protagonista anche se prima dovrà senza ombra di dubbio recuperare la sua condizione fisica. In questi mesi si è allenato proprio in quel di Udine per suo conto, ma non sappiamo se effettivamente riuscirà a reggere i ritmi forsennati di questa prima parte di stagione.

Pereyra o Ebosele — Al momento il titolare sulla fascia è il calciatore irlandese Festy Ebosele. Vero che la situazione sembra essere scontata, visto che con l'arrivo di Pereyra l'ex Derby County dovrebbe accomodarsi in panchina ma non possiamo escludere anche altre opzioni veramente interessanti. Per far giocare una squadra dal tesso tecnico elevatissimo, si potrebbe passare al 3-4-2-1 e schierare l'argentino dietro la prima punta (che al momento dovrebbe diventare Lorenzo Lucca). Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Beto in Inghilterra. Ecco i dettagli dell'affare che porteranno il portoghese a vestire la maglia dei Toffies <<<