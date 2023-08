Udinese – Beto all’Everton è fatta / Tutti i dettagli della trattativa

Il centravanti bianconero è ufficialmente diventato un nuovo calciatore dell'Everton, o meglio lo diventerà nelle prossime ore. I dettagli

Redazione

L'Udinese ha ufficialmente ceduto il suo bomber di razza:Beto. Il calciatore che ha vestito la maglia bianconera nel corso delle ultime due stagioni sta per diventare un promesso sposo dell'Everton. Si parla di un attaccante che con la sua velocità e soprattutto con la sua struttura fisica è destinato a far parlare di se. Un vero e proprio bomber di razza che è sempre riuscito a mettere in difficoltà gli avversari, incluse le difese più ostiche. Ad oggi, però, a Beto manca sicuramente un po' di freddezza sotto porta. Il calciatore arrivato da Lisbona solo due stagioni fa, adesso è pronto per spiccare il volo e provare un'esperienza nel campionato più difficile di tutto il mondo.

La trattativa si è conclusa per una cifra molto vicina ai trenta milioni di euro più tutti i bonus del caso. Stiamo parlando di un affare davvero importante e che ha permesso alla squadra del Friuli di assicurarsi oltre che un'ottima cifra dal mercato, anche la possibilità di cercare un sostituto di primissimo livello. Ad oggi sono due le opzioni, la prima è quella che riguarda un movimento tutto in casa. Potrebbe arrivare la promozione del bomber italiano Lorenzo Lucca. Il calciatore ex Pisa ha le carte per diventare a tutti gli effetti il nuovo centravanti dell'Udinese.

Sul mercato — Nelle prossime ore, sennò, potrebbe arrivare un nuovo colpo in casa Udinese. Al momento questa è la pista più complessa, visto che bisogna contare anche tutti gli altri attaccanti presenti in rosa. Brenner, Deulofeu e Success scalpitano per una maglia da titolare ed oltre Lucca erano tutti attaccanti che non avrebbero trovato molto spazio nel corso di questa stagione. Ora i giocatori potranno finalmente giocarsi le loro carte senza grossi problemi o patemi d'animo.