Calciomercato Udinese – Allarme per Marino, sfuma il giocatore?

L'Udinese monitora sempre il mercato. Nelle ultime ore sono emerse delle novità per una trattativa che sta subendo dei rallentamenti

L'Udinese è sempre al lavoro con MisterGotti per gettare le basi per la nuova stagione. Nella giornata di ieri si è svolta l'amichevole in famiglia tra la rosa bianconera. Gotti ha potuto avere qualche spunto interessante, a partire dal grande ritmo del match. Presente in ritiro c'era anche il Patro Pozzo che ha rilasciato qualche battuta ai canali ufficiali della società. Il presidente infatti ha detto che rosa va allargata con dei giocatori dal potenziale importante. Per questo motivo il direttore tecnico Marino è all'opera per chiudere diverse trattative. Ma una sembra subire dei problemi, scopriamo insieme i dettagli.

Fase di stallo

Come riporta il Sannioquotidiano (testata di Benevento), la trattativa che dovrebbe portare KamilGlik ad Udine ha subito una brusca frenata. Infatti se nei giorni scorsi regnava la convinzione di chiudere per il difensore polacco non appena fosse stato ceduto qualche giocatore, ora stanno venendo fuori altri problemi. Come afferma il quotidiano campano, il ds del Benevento PasqualeFoggia vuole piazzare Glik dato che percepisce un ingaggio pesante da 2,5 milioni che il club non può permettersi in Serie B. E proprio l'ingaggio del calciatore sarebbe il nodo principale su cui c'è lo stallo con l'Udinese. Infatti i bianconeri stanno lavorando per abbassare le richieste del calciatore, ritenute troppo elevate per Pozzo. Mentre Marino cerca di risolvere questi problemi, l'Udinese continua a lavorare su mercato in uscita. Ecco quello che c'è da sapere.

In tanti ai saluti

La società nel frattempo lavora anche al mercato in uscita. Infatti nella giornata di ieri è stato ceduto Coulibaly. Il calciatore farà così ritorno alla Salernitana, in prestito con obbligo di riscatto. Si attendono novità anche per Cristo che nelle ultime settimane era finito nel mirino del RealSaragozza in Spagna. Una volta perfezionate queste situazioni, l'Udinese concentrerà tutte le sue energie nel mercatoinentrata. I nomi sono importanti: ecco qui l'ultimo che circola <<<