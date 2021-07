Calciomercato Udinese – Pozzo categorico. “Cerchiamo giocatori importanti”

ll patron Pozzo ha raggiunto la squadra in Austria. Pozzo ha rilasciato qualche dichiarazioni ai canali ufficiali, tanti i temi toccati

L'Udinese sta disputando l'amichevole in famiglia in Austria. Un test per preparare la rosa al meglio anche per l'amichevole di settimana prossima contro il Lens in Francia (dove sono previsti molti tifosi). E oggi in ritiro è presente anche il patronPozzo. Il presidente vuole trasmettere la sua vicinanza alla squadra e vedere come procede la preparazione per la stagione che verrà. Tra meno di un mese si inizierà a fare sul serio e Pozzo vuole vedere i miglioramenti della rosa. L'obiettivo dell'Udinese è sempre lo stesso: migliorare la classifica dell'anno precedente. Il patron Pozzo però ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai canali ufficiali in questi minuti. Scopriamo insieme le sue parole.

Il pensiero sulla squadra

Il presidente bianconero si è detto molto contento di come ha trovato la squadra. Infatti è rimasto particolarmente colpito dall'affiatamento e dall'unione del gruppo in questa prima parte del ritiro. "Sono molto soddisfatto di aver trovato un gruppo affiatato e sono contento del clima in cui lavoriamo. E' tutto positivo". Infatti secondo Pozzo ci sono tutte le basi per costruire una buona stagione, ma bisogna passare sempre dal mercato. "Stiamo lavorando ma manca ancora qualcosa, non vogliamo sbagliare nulla. Vogliamo prendere giocatori capaci, con potenzialità importanti". Infatti l'idea della società è di prendere calciatori dal potenziale importante da poter far maturare e sbocciare completamente ad Udine. Poi il patron ha rilasciato una battuta anche sul ritorno allo stadio. Ecco cosa ha detto.

Ritorno alla Dacia Arena

"Faremo di tutto per far entrare i nostri tifosi in sicurezza. Ci sono mancati, si è visto che il calcio senza tifosi non esiste". Pozzo sa che i tifosi vogliono tornare presto allo stadio ma c'è bisogno della massima cautela per farlo. Ormai manca l'ultimo passo e l'Udinese non vuole correre rischi.