Mercato Udinese – Dall’Argentina per rinforzare la difesa: nuovo innesto

La squadra del Friuli Venezia Giulia continua a lavorare sia sul campo che sul mercato. Ecco tutte le ultime sulle trattative in entrata

La squadra bianconera continua a lavorare sia sul campo da gioco con mister Andrea Sottil che sui campi del mercato con il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Dopo la cessione di Bram Nuytinck, c'è un serio e unico problema. Stiamo parlando di ritrovare (urgentemente) un nuovo difensore centrale che possa far rifiatare i tre titolarissimi. Sicuramente non sarà semplice poter mettere in panchina uno tra Rodrigo Becao, Jaka Bijol o Nehuen Perez ma allo stesso tempo serve il talento che possa dare delle noie a mister Sottil su chi schierare tra i tre dietro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere qual è l'ultimo profilo individuato dalla squadra del Friuli.

L'ultimo nome messo sotto osservazione da parte di tutta la dirigenza bianconera arriva direttamente dall'Argentina e stiamo parlando di un centrale di belle speranze. Il suo nome è Valentin Gomez, gioca per il Velez Sarsfield e non vede l'ora di poter approdare in Europa per dire la sua anche nelle competizioni più importante. Stiamo parlando di un giocatore molto giovane, visto che ha ancora e solamente 19 anni. Nel corso della stagione appena passata è stato un grande protagonista nonostante il Velez non sia riuscito a vincere lo scudetto al fotofinish (a prevalere alla fine è stato il Boca). Non solo l'Udinese sulle sue prestazioni, ma potrebbe aprirsi un vero e proprio duello di mercato.

La sfida — Da una parte i bianconeri e dall'altra i viola di Rocco Commisso. Anche la Fiorentina ha messo sotto osservazione le prestazioni di questo centrale che ha voglia di far parlare di se. Non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto le news che arrivando dal mercato in uscita. Proprio in queste ore Mato Jajalo si è avvicinato fortemente al suo nuovo team.