Mercato Udinese / Jajalo ai saluti: è fatta per il suo passaggio al Venezia

La squadra continua a darsi da fare sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore Di Marzio annuncia un affare importantissimo

Redazione

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Oltre alle sirene per i big, come Beto e Deulofeu, un altro giocatore dopo Nuytinck è pronto a lasciare Udine e la Serie A. Ieri sera (mercoledì 4 gennaio), come raccontato, c'era stato un incontro tra Udinese e Venezia dopo il pareggio con l'Empoli. Il classe 1988 è pronto, dunque, a salutare il club bianconero dopo tre stagioni e mezzo.

Appena 3 presenze fin qui e tutte da subentrato. Da tempo, ormai, il ruolo del centrocampista bosniaco dell’Udinese Mato Jajalo è quello di comprimario. La volontà del giocatore ex Palermo, ora, è quella di tornare protagonista. L’occasione gliel’ha offerta il Venezia, dopo che ha salutato l'irlandese Aaron Connolly, pronto per rientrare al Brighton dopo l'anonimo semestre di prestito in Italia. Il posto lasciato libero dal britannico verrà colmato con l'ingaggio di Mato Jajalo, che porterà ai veneti esperienza e ulteriore qualità in rosa per risalire una classifica, in Serie B, decisamente deludente, soprattutto in considerazione dello status di neoretrocessa.

Jajalo a un passo dal Venezia — Per l'esperto mediano classe 1988, come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarebbe quindi imminente il suo trasferimento a titolo definitivo nel club lagunare, che ha messo sul piatto un contratto da due anni e mezzo. Jajalo era passato all'Udinese nel 2019 dopo quattro anni in maglia Palermo. La sua prima esperienza in Italia, invece, ci fu nel 2009 con il Siena.