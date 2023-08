Udinese – Arriva il nuovo difensore: Kristensen / I dettagli dell’affare

L'Udinese ha chiuso per il suo nuovo difensore. Stiamo parlando di un calciatore giovane e con tantissima voglia di fare sul campo da gioco

Redazione

Il prossimo colpo del team bianconero è oramai alle porte. Stiamo parlando di un calciatore davvero importante come il difensore centrale Thomas Kristensen. Le sue prestazioni saranno di una fondamentale importanza, visto che dovrà prendere il posto di un infortunato Adam Masina nel corso dei prossimi mesi. La scelta sul mercato è stata presa in pochissimo tempo e la trattativa è durata ancora meno, viste le esigenze della squadra e soprattutto del tecnico Andrea Sottil. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'ufficialità e vederlo finalmente all'opera. Ricordiamo che si tratta di un vero e proprio movimento in pieno stile Udinese, visto che parliamo di un calciatore molto giovane e che è in grado di occupare più ruoli nella difesa.

Il classe 2002 nasce calcisticamente in Danimarca e muove anche i suoi primi passi nelle squadre del posto. Dopo qualche stagione fatte da ottime prestazioni, viene prelevato dall'Aarhus. La squadra danese lo rende con il passare del tempo una delle pedine fondamentali della difesa ed infatti a partire da questa stagione è diventato a tutti gli effetti un titolare inamovibile. Non dimentichiamo che è riuscito a mettere a referto già sei presenze da 90 minuti in campionato. Va anche aggiunta una prima esperienza in campo europeo, visto che ha giocato i preliminari di Conference League.

Le cifre dell'affare — Il trasferimento si sta completando sulla base di tre milioni di euro. Una cifra consona per le potenzialità del calciatore e soprattutto per la sua importanza sul campo da gioco. Adesso non resta fare altro che aspettare il suo esordio e vedere come si comporterà il gigante danese sul campo da gioco. Ricordiamo che a soli 21 anni è quasi due metri esatti, di conseguenza si tratta di un giocatore imponente pronto a fermare le avanzate degli avversari. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. L'ufficialità di Beto all'Everton <<<

