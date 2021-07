Calciomercato Udinese – In arrivo l’ufficialità per il nuovo esterno

L'Udinese si prepara ad accogliere il primo acquisto di questa sessione di calciomercato: i dettagli dell'operazione

Redazione

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Dopo aver salutato Juan Musso, l'Udinese ha ufficializzato anche la cessione di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. Il giocatore è già volato in Spagna e nei prossimi giorni conoscerà la squadra ed il Cholo Simeone. Dalle cessioni dei due argentini, la società bianconera incasserà circa sessanta milioni di euro. Gran parte di questi soldi verranno reinvestiti così da regalare a Gotti nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Oltre ad un nuovo portiere e centrocampista, Marino cercherà di migliorare anche gli altri reparti. Un primo acquisto sembra essere molto vicino. Vediamo di chi si tratta.

Per Udogie mancano solo le firme

Dopo lo stallo nella trattative per Pedro Pereira, l'Udinese ha cambiato obiettivo. Il prescelto come vice Molina è Destiny Udogie. Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa è ad un passo dalla fumata bianca. Mancano solo le firme. Il classe 2002 arriverà per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni di euro. I bianconeri hanno battuto la concorrenza di Atalanta e Basilea. L'ufficialità è prevista nei prossimi giorni. Il calciomercato dei friulani non finisce qui. Ecco chi potrebbe sbarcare ad Udine.

Altri obiettivi

La priorità di Pierpaolo Marino è trovare il sostituto di Musso. Ormai, sembra essere una corsa a due tra Jesse Joronen del Brescia e Luis Maximiano dello Sporting Lisbona, con il finlandese in leggero vantaggio. Ci saranno cambiamenti anche in attacco. Due tra Forestieri, Llorente ed Okaka andranno via. Ai bianconeri piace molto Nwankwo Simy, reduce da un campionato incredibile. Le alternative si chiamano Gianluca Lapadula (che vorrebbe restare in Serie A) e Greogoire Defrel, in uscita dal Sassuolo. A centrocampo occhi sullo svincolato Nicolas Viola. Nel frattempo, attenzione al mercato in uscita, con un centrocampista che potrebbe tornare in Germania.Ecco di chi si tratta <<<