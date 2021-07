Notizie Udinese – La società bianconera saluta il capitano

Dopo cinque bellissime stagioni, Rodrigo De Paul lascerà Udine. La società bianconera lo ha salutato tramite i social

Dopo giorni di attesa, è arrivata la definitiva fumata bianca per il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di un'offerta da trentacinque milioni di euro. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale a 3,5 milioni a stagione. L'argentino realizzerà il suo sogno di giocare in Champions League. Ma vediamo come l'Udinese ha salutato il proprio capitano.

Il comunicato dei bianconeri

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della società, il club bianconero ha annunciato la cessione di De Paul.

''Udinese Calcio comunica che Rodrigo De Paul lascia il club dopo 5 stagioni. Il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid.

Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore, hai guidato i compagni in campo e fuori nelle ultime stagioni, consacrandoti come giocatore di statura mondiale in maglia bianconera, tanto da arrivare ad essere un titolare inamovibile nella nazionale Argentina, contribuendo - da protagonista - al trionfo in Copa America grazie al percorso di crescita compiuto nel nostro Club.

Una maglia e un fascia che hai indossato sempre con orgoglio, onorandole e rendendo fiera l’Udinese e i suoi tifosi in tutte le 184 presenze in cui hai contribuito con 34 gol e 36 assist.

Ti auguriamo il meglio, perché lo meriti e siamo orgogliosi di aver contribuito al percorso di costante crescita professionale e umana e di averti accompagnato e supportato in questi magnifici 5 anni vissuti insieme.

Buena suerte Rodri!''

Il saluto social

Successivamente, la società friulana ha salutato il numero dieci sui social. Su Instagram, prima è stata postata una foto con la scritta ''Grazie Rodrigo'', in seguito è stato pubblicato un video in cui sono state raccolte le migliori giocate di De Paul in questi cinque anni con la maglia bianconera.

