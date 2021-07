Calciomercato Udinese – Un centrocampista potrebbe tornare in Germania

Il calciomercato in uscita dell'Udinese non è ancora finito. Un centrocampista è seguito da un club tedesco: ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. Ad oggi, è arrivato solamente l'acquisto di Daniele Padelli a parametro zero. La società si sta concentrando soprattutto sulle cessioni. Dopo aver venduto Svante Ingelsson all' Hansa Rostock e Juan Musso all' Atalanta , a breve ci sarà anche la fumata biance per il trasferimento di Rodrigo De Paul all' Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il mercato in uscita non finisce qui. C'è Stryger Larsen con le valigie in mano, pronto ad iniziare una nuova avventura. Inoltre, nessun giocatore è incedibile. Tutte le offerte verranno prese in considerazione. Attenzione al futuro di un centrocampista che potrebbe tornare in Germania. Vediamo i dettagli .

Toglay Arslan è stata una delle rivelazioni del campionato appena concluso. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, è riuscito subito ad inserirsi e ad ottenere la titolarità in mezzo al campo. E' un giocatore duttile e versatile: può giocare sia interno che regista come vertice basso. Tuttavia, il tedesco ha avuto diverse difficoltà con la gestione dei cartellini gialli: in questa stagione ne ha presi nove, veramente tanti. Tutto sommato, la stagione del classe '90 si può considerare positiva. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Mainz avrebbe messo gli occhi sul centrocampista. Per il trentenne sarebbe un ritorno in patria visto che in passato ha giocato nell'Amburgo. Al momento, la dirigenza friulana non vorrebbe vendere Arslan, ma un' offerta vicina ai cinque milioni di euro potrebbe far vacillare Gino Pozzo. Un altro giocatore che rischia di salutare Udine è Nahuel Molina, fresco vincitore della Copa America. Il giovane esterno, grazie alle ottime prestazioni fornite, è seguito da mezza Europa, ma servirà una proposta vicina (se non superiore) ai venti milioni. Nel frattempo, continuano i casting per la nuova punta. Ecco l'ultimo profilo sondato da Marino.