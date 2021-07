Notizie Udinese – Tra una settimana si vola in Austria

Tra una settimana inizierà il ritiro dell'Udinese. I bianconeri dal 19 luglio al primo agosto si alleneranno a Sank Veit

La società è stata chiara: l'obiettivo dell'anno prossimo sarà quello di terminare il campionato tra le prime dieci in classifica. Oltre a qualche rinforzo dal mercato, serviranno anche voglia, determinazione e tanto allenamento. I bianconeri, infatti, sono già al lavoro da circa una settimana. Dopo aver effettuato i vari test fisici ed atletici, da oggi la squadra inizerà ad usare il pallone. Tra sette giorni esatti inizierà il ritiro vero e proprio che durerà fino al primo agosto. Ancora una volta, la location scelta è quella di Sank Veit . In Carinzia, l' Udinese troverà diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. Saranno due settimane intense.

In queste due settimane, il club friulano disputerà tre o quattro amichevoli, ancora da ufficializzare. Sicuramente, i primi impegni saranno contro squadre locali di basso livello, mentre verso la fine del ritiro la difficoltà aumenterà. L'Udinese il sette agosto sarebbe dovuta volare a Londra per disputare il match contro il Watford. Tuttavia, a causa delle restrizioni dovute al Covid, la partita è stata rinviata. Non ci sarà, quindi, il derby in famiglia tra le due squadre dei Pozzo. Ad oggi, l'unico incontro in calendario è quello del 15 agosto, quando i bianconeri saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nel derby friulano contro il Pordenone. Per la prima volta le due squadre si sfideranno in una gara ufficiale. In attesa di questa sfida, Gotti può sorridere. Infatti gli infortunati, Mato Jajalo, Gerard Delofeu, Ignacio Pussetto e Ilija Nestorovski stanno procedendo verso il recupero. Il macedone è quello più indietro, visto che si è fatto male solamente due mesi fa. L'attaccante non tornerà disponibile prima di ottobre. Gli altri tre, invece, migliorano giorno dopo giorno e probabilemente verranno impiegati già nel pre campionato. Nel frattempo, sembra essere ad un passo il sostituo di Juan Musso.