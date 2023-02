Calciomercato Udinese – Arslan resta o va? / Le ultime sul turco

Il calciatore turco continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo bisogna ancora sistemare il suo rinnovo

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Come si è ben potuto notare attraverso le parole dei calciatori, la pazienza sembra essere ufficialmente terminata. Contro l'Atalanta ci si aspetta una grande prova e soprattutto i tre punti che mancano da decisamente troppo tempo. Il sogno Europa si sta allontanando sempre di più e per poterlo far tornare possibile, occorre una vera e propria ripresa a tutto tondo. Tra i tanti giocatori pronti a dare tutto pur di conquistare un piazzamento tra le prime c'è anche Tolgay Arslan. Il centrocampista tedesco, ma di origini turche vuole continuare a dire la sua con la maglia dell'Udinese. Ecco come va la situazione che riguarda il suo rinnovo contrattuale.

Da diverse settimane sembrano non esserci più aggiornamenti riguardo questa faccenda. La squadra bianconera continua a non dare info sul rinnovo di una pedina pressoché fondamentale per il centrocampo (soprattutto dopo l'addio del francese Jean Victor Makengo). Il rinnovo non sembra essere una faccenda complessa, anche perché la sia l'Udinese che il giocatore vogliono continuare il loro matrimonio per qualche altra stagione. Al momento, però, non ci sono info certe sulla trattativa e di conseguenza si continua a navigare a vista in attesa di qualche presa di posizione.

Il futuro è scritto — In caso di mancato accordo non possiamo dire altro che sarebbe un vero e proprio shock per tutti. Anche perché nelle ultime dichiarazioni del calciatore tedesco è stato esplicitamente specificato che Arslan vuole restare ad Udine. Ora non possiamo fare altro che attendere degli aggiornamenti a riguardo, sperando siano positivi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dichiarazioni fatte dall'estremo difensore bianconero Marco Silvestri. Il calciatore ha fatto un punto su questa seconda parte di stagione ed ha anche commentato le dichiarazioni fatte dopo il match da mister Andrea Sottil. Ecco il parere del portiere italiano <<<