Notizie Udinese – Arslan, Samardzic e Lovric / Lotta a tre per due posti

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ecco la possibile decisione di Sottil a centrocampo

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro di campionato. la squadra ha intenzione di continuare a sorprendere e soprattutto di fare la differenza anche nella seconda parte di questa importante stagione. Per il momento non è semplice riprendere i risultati e l'andamento del girone d'andata, ma il ritiro iniziato ieri serve proprio per ritrovare quello spirito e quella voglia di continuare ad ottenere grandi successi. La palla in vista del fischio d'inizio passa al tecnico Andrea Sottil che deve cercare di mettere in campo la migliore squadra possibile. Motivo per cui nelle ultime ore è partito un vero e proprio ballottaggio su chi scenderà in campo nel mezzo. Ecco tutte le possibili scelte.

Ad oggi la coppia favorita è quella composta da Tolgay Arslan e Lazar Samardzic. I due giocatori non hanno giocato un buon match contro il Toro ed anzi hanno sofferto la mediana granata, contro il Sassuolo sono pronti per rilanciarsi. Dalla panchina dovrebbe partire, invece, Sandi Lovric che dopo l'addio di Jean Victor Makengo sembra aver perso una parte della sua incredibile titolarità. Resta una squadra che ha grande voglia di continuare a fare la differenza e di conseguenza. Serve l'aiuto di tutte e tre le mezz'ali per poter conquistare un piazzamento nella prossima Conferenze League.

Il nuovo jolly — Non dimentichiamo che c'è anche un nuovo jolly nel mezzo. Il suo nome è Florian Thauvin e in caso di formazione offensiva Sottil potrebbe schierare persino lui nella mediana, proprio come fatto sette giorni fa in quel di Torino. Ultima ipotesi (molto remota) è quella che riguarda il rientro di Roberto Pereyra sia sul campo che nel mezzo di quest'ultimo. Le decisioni del tecnico non sono ancora ufficiali, ma sicuramente avrà già un'idea chiara ora bisogna vedere se verrà riconfermata sul campo.