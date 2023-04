Calciomercato Udinese – Arslan rinnoverà? / Pochi minuti e tante domande

Il calciatore tedesco ma di origini turche non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nei prossimi mesi. Ecco tutte le ultime

Redazione

L'Udinese si ritroverà proprio oggi sui campi del Bruseschi per preparare al meglio il prossimo incontro di campionato che sarà contro il Monza di Raffaele Palladino. In queste ultime dicci partite bisognerà fare tantissimo per poter tornare a scavalcare la classifica e guadagnare più di qualche posizione. Ad oggi, però, non tutti i calciatori sono soddisfatti del momento personale che stanno vivendo. Si parla di una squadra che ha grande voglia di tornare sul campo da gioco e collezionare i tre punti, ma determinati giocatori nell'ultimo periodo sono stati utilizzati con il contagocce. Tra questi c'è anche il tedesco con origine turche Tolgay Arslan. Il suo contratto è in scadenza ed al momento non c'è ancora nessuna novità.

Da qualche mese Tolgay è libero di firmare con qualsiasi altra squadra del mondo, ma come ha detto anche lui di persone ha sempre preferito dare la priorità alla squadra del Friuli Venezia Giulia. Dall'ultima intervista, però, sono anche cambiate diverse situazioni. Il calciatore è passato dall'avere un posto da co-titolare ad un posto principalmente in panchina ed anche settimana scorsa quando mancava Walace, gli è stato preferito Sandi Lovric in mediana. Ad oggi il suo rinnovo non è più scontato come quello di qualche settimana fa. Non sarà semplice poter decidere il suo futuro, ma diverse squadre iniziano a guardarsi intorno.

I team interessati — Tra i club che potrebbero fare un'offerta per le sue prestazioni troviamo principalmente delle società che giocano il campionato turco. Sappiamo che Arslan apprezza moltissimo la cultura del paese affacciato sul Bosforo. Di conseguenza non sarebbe una sorpresa un possibile addio verso quelle mete. Ancora tutto è da decidere e il futuro di Arslan da scrivere, ma nelle prossime settimane arriveranno delle importanti novità.