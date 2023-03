News Udinese – Sandi Lovric o Tolgay Arslan / Ecco chi sostituirà Walace

Si avvicina sempre di più l'incontro di campionato tra il Bologna di Motta e l'Udinese di Andrea Sottil. La scelta sul sostituto di Walace

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista della sfida di domenica alle 12 e 30. Si tratta di un incontro difficile da affrontare, visto che l'avversario sarà il Bologna. La squadra di Thiago Motta ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tutte le avversarie che si possano presentare sul percorso. La partita ha anche una valenza fondamentale sotto il punto di vista della classifica, visto che si affronteranno due team in piena lotta per un piazzamento alla prossima Conference League. Ad oggi non è semplice prevedere quale delle due parte favorita, ma sicuramente ci attende una partita emozionante e piena di colpi di scena. Nelle prossime ore sapremo con assoluta certezza chi sostituirà uno dei giocatori più importanti di questa Udinese: il brasiliano Walace.

Il ballottaggio è apertissimo e il posto se lo stanno giocando in due. Davanti alla difesa si rinuncerà sicuramente a qualche centimetro, ma l'obiettivo è quello di mettere in campo una squadra in grado di fare del gioco palla a terra uno dei suoi punti di forza. Di conseguenza la scelta ricadrà su uno tra Sandi Lovric e Tolgay Arslan. Il calciatore sloveno è in ottima forma anche se non ha giocato moltissimo con la sua nazionale nel corso di queste due settimane. Tolgay, invece, ha preparato al meglio questa partita siccome non è stato convocato dalla Turchia e di conseguenza è rimasto al Bruseschi assieme ai suoi compagni.

Sicuramente parte favorito Tolgay Arslan, anche perché come qualità sembra poter interpretare al meglio quel ruolo. Ad oggi è praticamente impossibile togliere dalle mezz'ali due giocatori di grandissima classe come Pereyra e Samardzic. Di conseguenza Lovric potrebbe partire dalla panchina ed essere dominante a gara in corso.