Mercato Udinese – L’Atalanta vuole chiudere Becao / Ecco cosa manca

Il team bergamasco vuole chiudere per il calciatore brasiliano. Il tempo stringe, ma la trattativa è ad un buon punto. Ecco cosa manca

Redazione

L'addio di Rodrigo Becao è oramai solamente una questione di ore, massimo giorni. Il calciatore brasiliano sappiamo che nel corso dell'ultima stagione ha alzato il suo livello e sta giocando un ottimo calcio. Proprio per questo motivo una società di primissimo livello come l'Atalanta si sta fiondando sul suo contratto. Ad oggi la trattativa non è ancora chiusa, ma le due squadre sembrano avvicinarsi giorno dopo giorno e salvo clamorosi imprevisti tutto sembra essere apparecchiato per il lieto fine. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere cosa manca alle due società per chiudere questo affare che sta andando avanti da davvero tanti giorni.

Il calciatore in scadenza nel 2024 sa che andare all'Atalanta gli permetterebbe di giocare una competizione europea nel corso di questa annata. Non è un caso infatti che l'agente di Rodrigo è atteso domani pomeriggio ad Udine per parlare del passaggio del suo calciatore alla società della Lombardia. Ad oggi non c'è ancora l'accordo tra le squadre, mentre è stato raggiunto un compromesso tra il calciatore e l'Atalanta. Il team del Friuli sa benissimo che non potrà tirare troppo la corda, anche perché fino alla fine si vuole evitare il caso Stryger Larsen.

La cifra richiesta e il sostituto — Vedremo se la Dea metterà sul piatto i dieci milioni richiesti dall'Udinese. A quel punto i bianconeri dovranno cercare un sostituto anche se il nome per il futuro è già stato scritto. Il nuovo jolly per la difesa della società friulana sarà Ethan Ampadu. Il calciatore di proprietà del Chelsea dopo due ottime stagioni personali con la maglia dello Spezia e del Venezia, vuole confermarsi all'interno del nostro campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. La squadra sembra aver trovato già il sostituto del serbo Lazar Samardzic: ecco il nuovo profilo <<<