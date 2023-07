Mercato Udinese – Sfida all’Empoli per Gaetano / Tutti i dettagli

La sfida con l'Empoli per Gianluca Gaetano sembra essere entrata nel vivo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime su questo affare

L'Udinese è attivissimo in queste ore sul mercato. I bianconeri hanno intenzione di chiudere il prima possibile diversi affari per poter donare a mister Andrea Sottil un team pronto e in grado di fare la differenza. In queste ore si sta lavorando ad un nuovo centrocampista. Stiamo parlando del calciatore in forza al Napoli, Gianluca Gaetano. Il giovane ha appena vinto uno scudetto con i partenopei ed ora sa che è il momento di trovare più minuti e più spazio anche nella massima serie del calcio italiano. Proprio per questo motivo potrebbe accontentarsi di un posto anche in una squadra di mezza classifica. Andiamo a vedere tutte le società interessate alle sue giocate ed alle sue caratteristiche.

Il primo club ad aver chiesto informazioni per le sue prestazioni è l'Empoli. I toscani stanno cercando di allestire un altro team green ed italiano per poter puntare ad una salvezza tranquilla per il secondo anno di fila. Si parla di un grande avversario, perché il presidente Corsi non ha paura o timore di investire su giovani italiani che tendenzialmente ripagano sempre lo sforzo profuso. Come detto in precedenza anche l'Udinese segue attentamente questa trattativa e proprio per questo motivo andiamo a vedere quanto ci vuole per garantirsi le prestazioni di una mezz'ala con queste qualità.

Il costo della trattativa — Per potersi assicurare le prestazioni di Gaetano potrebbe volerci una cifra molto vicina ai sette/otto milioni di euro. Sappiamo che Aurelio De Laurentiis è sempre una bottega molto cara e proprio per questo motivo potrebbe essere una trattativa difficile o con delle contropartite di mezzo.