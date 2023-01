Mercato Udinese – Attenzione a Makengo: il Toro non molla il colpo

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le ultime sul calciomercato

Redazione

L'Udinese sa che non è ancora terminato il campionato ed anzi bisogna darsi da fare per portare a termine un ottimo girone di ritorno e poter sognare un piazzamento in Europa. Al momento, però, resta ancora una settimana di mercato in cui tutto può accadere. Sono tanti gli indiziati che hanno stregato altri team ed altri tifosi oltre quelli bianconeri. Tra le tante squadre c'è anche il Torino di Urbano Cairo che nelle ultime ore sta cercando un nuovo mediano che possa fare la differenza. Sono tanti i giocatori messi al vaglio, ma prima che finisca il calciomercato si vuole fare sul serio e provare l'assalto a Jean Victor Makengo.

Il calciatore francese sta giocando una buona stagione e soprattutto le sue prestazioni sono in continua crescita. Ad oggi è difficile fare una previsione sul suo futuro, ma sappiamo con certezza che la squadra non ha intenzione di vendere un talento importante in questo gennaio. Di conseguenza tutto potrebbe essere rinviato al prossimo giugno quando le biglie saranno ferme e in caso di perdita di un centrocampista c'è tutto il tempo per rimediare sul calciomercato. Nel frattempo andiamo a vedere anche quali altre squadre sono interessate alle prestazioni di questo centrocampista.

Tutti i team interessati — Oltre al Torino, Makengo può vantare anche altre società che non vedono l'ora di poterlo avere nel proprio team. Un paio arrivano direttamente dal suo paese: la Francia. Al momento la situazione è in continua evoluzione ed è difficile fare un calcolo o delle previsioni precise sul possibile futuro del centrocampista. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista delle trattativa di mercato che riempiranno questa settimana di affari. Ecco i colpi che hanno in canna tutte le big del nostro calcio. Coinvolto anche uno dei giocatori più importanti di tutta l'Udinese. Ecco le ultime sull'affare Deulofeu <<<