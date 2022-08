Mercato Udinese – Ecco Kinsgley Ehizibue: il nuovo terzino bianconero

Il team del Friuli continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Nel frattempo, ecco l'ultimo acquisto di mercato

Il primo team del Friuli sta lavorando intensamente sul mercato in queste ultime ore. Sono diversi i giocatori che orbitano nell'atmosfera del team bianconero e il direttore dell'area tecnica è pronto per fare il possibile pur di ipotecare i prossimi acquisti. Nelle ultime ore c'è un giocatore che sembra essere pronto per il suo approdo in bianconero. Stiamo parlando di un nuovo terzino che è già stato annunciato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il suo nome è Kingsley Ehizibue, arriva dal Colonia e non vede l'ora di rilanciarsi nel calcio che conta, soprattutto dopo una stagione tutt'altro che da ricordare.

Il terzino è arrivato in Germania da ben tre anni, ma non è mai riuscito a fare colpo sui vari tecnici che si sono avvicinati alla panchina del Colonia. Adesso bisogna continuare a lavorare e quella ad Udine potrebbe essere una grandissima chance per ritrovare lo smalto perso dopo l'inizio di carriera in Olanda. Con il Pec Zwolle è riuscito a fare la differenza nell'Eredivisie e fornire 135 presenze condite da nove gol e diciotto assist. Sicuramente non è una certezza, ma un calciatore in cerca di riscatto. Le prossime ore potrebbero essere decisive principalmente per il completamento del passaggio e l'arrivo del nuovo difensore.

La lotta sulla fascia

Ehizibue non sarà da solo sull'out di destra, ma avrà un avversario che nell'ultima stagione ha sorpreso in Inghilterra. Stiamo parlando di Festy Ebosele, un calciatore che ha stregato persino la leggenda del calcio inglese Wayne Rooney. Ora è arrivata la sua grande occasione in quel di Udine e non vede l'ora di prendersi un posto da titolare. Sarà una bella sfida quella che si preannuncia sulle fasce.