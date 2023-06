Mercato Udinese – Attenzione al Verona / Gli scaligeri vogliono Saponara

Il calciomercato si sta infiammando. L'Udinese vuole assicurarsi l'ingaggio di Saponara, ma il Verona sembra non mollare il colpo: i dettagli

Redazione

L'Udinese continua a monitorare diverse piste sul mercato, sia in entrata che in uscita. In questo ultimo periodo è stato messo sotto osservazione un calciatore che nel nostro campionato sta facendo ed ha fatto sempre molto bene a discapito di qualche infortunio o problema fisico. Stiamo parlando di Riccardo Saponara. Il fantasista italiano ha voglia di mettersi in mostra all'interno del nostro campionato e vuole continuare a regalare magie per le prime punte. Dopo la stagione positiva con la Fiorentina ha rimediato diversi estimatori in giro per il Bel Paese. Ecco oltre all'Udinese quali squadre si sono mostrate interessate e pronte per assicurarsi il giocatore.

In queste ore sembra fare sul serio il Verona del presidente Setti. La società veneta si sta muovendo sul mercato e vuole allestire un team che possa conquistare una salvezza più agevole di quella ottenuta meno di un mese fa nello spareggio contro lo Spezia di mister Semplici. In questo istante non c'è ancora una trattativa e di conseguenza è difficile se non impossibile da prevedere quale squadra potrebbe vincere questa corsa al contratto. Ad oggi Riccardo Saponara si sta prendendo i suoi giorni prima di fare la scelta definitiva, anche se la differenza tra un team e l'altro è molta.

Le ambizioni — Sicuramente quello che potrebbe far pendere la decisione finale è proprio l'ambizione di una squadra e le ambizioni di un'altra. Sappiamo benissimo che l'Udinese punta a qualcosa in più del Verona e di conseguenza toccherà decidere a Saponara se puntare alla parte sinistra della classifica con qualche sorpresa annessa. Oppure una stagione che si prospetta difficile con una squadra che tendenzialmente fatica a salvarsi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Inizia una vera e propria sfida con Beppe Marotta. In due sul portiere Trubin <<<