Udinese – Ausilio su Samardzic: “La rosa ha bisogno di questi calciatori”

Il direttore del team neroazzurro ha parlato di Lazar Samardzic, uno dei tanti nomi messi sulla lista dei preferiti dal club di Milano. Le parole nei confronti del calciatore sono state molto chiare, andiamo a vedere nel dettaglio tutte le dichiarazioni di Piero Ausilio: " Una volta fatte queste uscite, possiamo pensare come completare il reparto, che è già forte e competitivo". Ha poi continuato: "la rosa ideale per tutte le competizioni e arrivare fino in fondo ha bisogno di calciatori importanti e che ci sia competitività avendo il doppio ruolo. Alla fine saremo questi". Lazar è stato etichettato come l'alter ego di Mkhitaryan, di conseguenza i neroazzurri faranno di tutto per poterselo assicurare. Vedremo nelle prossime settimane se effettivamente arriverà l'affondo decisivo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni di ieri sera. Federico Balzaretti, ecco la prima conferenza da bianconero <<<