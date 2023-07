Notizie Udinese – Balzaretti: “Non abbiamo bisogno di vendere”

L'Udinese si prepara alla nuova stagione e proprio oggi è stato presentato (oltre che il calendario) anche il nuovo direttore Balzaretti

Proprio qualche ora fa si è presentato il nuovo direttore dell'area tecnica bianconera, stiamo parlando di Federico Balzaretti. L'ex giocatore della Roma è da diverso tempo che ha intrapreso la carriera da dirigente e dopo i trascorsi tra il club capitolino e il Vicenza, arriva finalmente la prima chance di peso in un club di grande blasone. Federico infatti sostituirà a tutti gli effetti l'ex Pierpaolo Marino che a suo modo ha scritto la storia del calcio italiano ed anche quella dell'Udinese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le prime parole del nuovo direttore dell'area tecnica dei friulani. Ecco il punto sul mercato in entrata e in uscita.

"Il mercato è iniziato da poco. L'Udinese non ha bisogno di vendere è una società solida. Sa valorizzare giocatori importanti e cederli a squadre top. Non c'è necessità di farlo ma sappiamo che, se dovessero arrivare offerte di un certo tipo, valuteremo come fanno tutti i club". Queste sono le prime parole di Balzaretti che ha sin da subito annunciato un classico mercato in stile Udinese. Nessun giocatore sarà incedibile e tutti avranno il giusto prezzo. Sempre l'ex calciatore fa affidamento sull'area scouting, ecco le sue parole: "Una delle nostre forze è l'area scouting straordinaria che sa sostituire i giocatori a dovere nel caso partissero top player".

Le parole su Samardzic — "Siamo innamorati di Samardzic, come lo sono altre squadre viste le qualità. Ad oggi comunque si parla di un calciatore dell'Udinese e siamo molto felici di averlo in squadra e poter godere delle sue giocate. Se dovesse arrivare un'offerta importante ci siederemo a discutere. L'idea è quella di godercelo ancora ma il mercato è lungo e può portare a scenari differenti".