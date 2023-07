Udinese – Samardzic, Pereyra, Becao: il futuro dei bianconeri / La giornata

Lazar Samardzic. Pereyra e Rodrigo Becao stanno monopolizzando il mercato bianconero. Ecco tutti gli aggiornamenti delle trattative in uscite

Redazione

Lazar Samardzic, Roberto Pereyra e Rodrigo Becao stanno monopolizzando il mercato bianconero nel corso di queste ultime giornate. Tutti e tre per diversi motivi sono avvicendati in manovre più o meno importanti. Non possiamo fare altro che partire dal giocatore che in queste ore sta spostando più squadre su di se: Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, ma di origini tedesche è pronto per il grande salto, anche se l'Udinese non lo cederà a meno che arrivi una grande offerta. Ad oggi i neroazzurri di Simone Inzaghi hanno confermato il loro interesse nonostante l'arrivo di Davide Frattesi. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno degli importanti aggiornamenti sulla trattativa.

Quando parliamo di Pereyra, invece parliamo di un vero e proprio punto di domanda. Ieri sera era giunta voce di un possibile interessamento da parte del team italiano che ha giocato la finale di Champions League, ma quest'ultima sembra essere stata rispedita al mittente dalla società stessa. A questo punto si riapre la pista di un possibile rinnovo in extremis. 2,2 milioni l'offerta dell'Udinese per un solo anno ed entro una settimana avremo la risposta definitiva a questa incredibile trattativa. Non dimentichiamo il Torino che continua a monitorare la situazione e non mollare il colpo.

La faccenda Becao — Ultimo, ma non meno importante è Rodrigo Becao. Il suo addio è assicurato, ma resta da capire quale squadra potrà assicurarsi le sue prestazioni. Si è ritirato dalla corsa il Fener, ma restano ancora in pole position il Toro e l'Atalanta del Gasp. Vedremo il primo club che metterà sul piatto una cifra vicina ai dieci milioni di euro (bonus inclusi) richiesti dalla famiglia Pozzo. Il mercato si è infiammato, vedremo come l'Udinese si muoverà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. O meglio, non perdere il nuovo calendario. Ecco le trentotto giornate dell'Udinese <<<