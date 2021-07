Mercato Udinese – Baby fenomeno ha stregato la dirigenza: “Pronti a tutto”

Nelle ultime ore una punta sudamericana, sembra aver stregato a tutti gli effetti la dirigenza bianconera. Scopri di chi stiamo parlando

Il giocatore che vi stiamo per descrivere, arriva da una pre-season a dir poco clamorosa . Andato in gol in praticamente tutte le partite e ora sono diversi i club che hanno messo gli occhi su di lui. Stiamo parlando del baby fenomeno neroazzurro Martín Satriano . Il giocatore vorrebbe rimanere ai neroazzurri e potersi giocare le sue carte migliori, ma al momento la società campione d'Italia ha idee diverse riguardanti il suo conto. Secondo la dirigenza, un anno in prestito non potrebbe far altro che migliorare le sue capacità e poi potrebbe avere più spazio per far emergere il suo talento. Andiamo a scoprire le probabili cifre dell'affare .

In realtà in questa situazione le cifre non esistono, perché come raccontato precedentemente, la società di Milano non ha nessuna idea di vendere a titolo definitivo il suo gioiello, di conseguenza l'unica possibilità è operare in prestito. All'Udinese ora come ora il suo acquisto potrebbe fare comodo, ma non dovrebbe essere l'unico perché sennò c'è il rischio di ritrovarsi con un reparto non all'altezza. Non solo l'attacco ma la squadra del patron Pozzo, si sta muovendo anche per quanto riguarda la retroguardia, scopri il nome in pole position <<<