News Udinese – Oggi si festeggiano i 35 anni di presidenza Pozzo

Possiamo commentare in modo a dir poco positivo l'operato del presidente. Scopriamo assieme i momenti più belli della carriera del presidente

In questo periodo intasato dalle notizie di mercato e sulla preparazione della squadra ci stavamo dimenticando del grande presidente Giampaolo Pozzo . Oggi festeggia i 35 anni alla guida della società friulana , un'esperienza che ha regalato diverse emozioni dalle più felici fino alle più tristi. L'obiettivo prefissato nel tempo alla fine era uno solo: quello di stabilire continuità nel progetto della grande squadra bianconera e una permanenza il più lunga possibile in Serie A. Diciamo che a trentacinque anni di distanza possiamo commentare in modo a dir poco positivo l'operato del presidente, dato che l'Udinese oramai è nella massima categoria del calcio italiano da ben più di vent'anni. Scopriamo assieme i momenti più belli della carriera del presidente .

Dall'ultima promozione in Serie A, i momenti più belli non hanno fatto che aumentare a dismisura, dal 3-1 alla Fidelis che avrebbe interrotto definitivamente il continuo sali scendi della società bianconera. Il presidente ha inanellato in soli due anni la qualificazione alle coppe europee con Zaccheroni in panchina, quell'esperienza fantastica si è conclusa con la ciliegina sulla torta, cioè il premio di miglior marcatore della Serie A consegnato ad Olivier Bierhoff. Una situazione molto simile a questa si è venuta a verificare all'inizio degli anni dieci del nuovo secolo. Quando la compagine guidata da Francesco Guidolin, conquistò sul campo la qualificazione ai preliminari di Uefa Champions League. Anni in cui tutti ammiravano il gioco della grande Udinese. Anni in cui con la maglia bianconera giocavano giocatori che sarebbero diventati il top del calcio mondiale, come Alexis Sanchez. Anche qua la ciliegina sulla torta l'ha messa il capitano Totò Di Natale. In ben due stagioni differenti ha portato a casa il titolo di capocannoniere.