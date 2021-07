Mercato Udinese – Ufficiale il prestito di Bajic al Brescia

L'Udinese, attraverso un comunicato apparso sul sito della società, ha ufficializzato il prestito di Bajic al Brescia

L'Udinese continua ad essere molto attiva sul mercato in uscita. Il club bianconero ha già venduto Svante Ingelsson all'Hansa Rostock e Juan Musso all'Atalanta per venti milioni di euro. A breve arriverà anche la cessione di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro. L' ufficialità è prevista dopo lo svolgimento delle visitie mediche, programmate alla fine della Copa America. Anche un altro giocatore ha appena cambiato squadra. Si tratta di Riad Bajic. L' attaccante bosniaco, reduce da un' ottima stagione all'Ascoli, in cui ha realizzato dodici gol e un assist in trentacinque partite, è un nuovo calciatore del Brescia. Le rondinelle potranno, quindi, contare su un importante rinforzo in attacco per raggiungere l'obiettivo prefissato: conquistare la promozione in Serie A.