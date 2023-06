Mercato Udinese – Balzaretti prepara il primo regalo: arriva dal Barcellona

Federico Balzarettinon vuole perdere tempo. Il nuovo direttore dell'area tecnica si sta già muovendo sul mercato e vorrebbe in tutti i modi inserirsi per una trattativa che riguarda un calciatore giovane, ma prestigioso. Il nome sotto osservazione arriva dal Barcellona. Stiamo parlando di Angel Alarcon. Il canterano ha appena compiuto 19 anni ed è pronto per la sua prima esperienza in un campionato di primissima fascia. Quest'anno ha esordito nella Liga e in Youth League ha messo a referto ben tre gol e tre assist in sei presenze. L'Udinese sarebbe disposta a rilevare le sue prestazioni attraverso un prestito con diritto di riscatto. Ad oggi il Barcellona frena perché vorrebbe avere dei diritti futuri sull'attaccante. In caso d'inserimento di "recompra", la trattativa potrebbe prendere una vera e propria svolta. Vedremo se l'Udinese chiuderà l'ennesimo colpo in attacco e soprattutto se questo sarà il primo nome dell'era Federico Balzaretti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in uscita. Tre squadre su Becao: tutti i dettagli <<<