Udinese – Dall’arrivo di Balzaretti all’affare Becao / La giornata

Si conclude la giornata per il club friulano. Andiamo a vedere tutte le ultime e le novità che accompagneranno la squadra ai prossimi impegni

Redazione

Un'altra giornata volge al termine in quel di Udine. Si avvicina sempre di più la data in cui la squadra tornerà a lavorare sui campi da gioco del Bruseschi. La ripartenza ad oggi è fissata per il sette di giugno e il club ha intenzione di donare a mister Andrea Sottil una squadra già pronta sin dal primo giorno di ritiro. Proprio per questo motivo la giornata di oggi è stata davvero fondamentale. La dirigenza ha ufficialmente annunciato un nuovo innesto e stiamo parlando di Federico Balzaretti. L'ex direttore del Vicenza sarà il responsabile dell'area tecnica in quel di Udine.

Una firma davvero importante, visto che è arrivata durante l'ultimo giorno di lavoro in Friuli dell'ex direttore: Pierpaolo Marino. Un cambio di guardia che tende a ringiovanire anche la dirigenza. Le novità, però non arrivano solo fuori dal campo da gioco, visto che in queste ore ha parlato anche uno dei tanti giocatori al centro delle trattative: Rodrigo Becao. Il brasiliano ha annunciato presso una trasmissione brasiliana che difficilmente potrà restare in bianconero ancora per diverso tempo. Di conseguenza ora tocca cercare delle possibili soluzioni per questo addio che sembra essere scritto.

Le possibili destinazioni — Ad oggi le possibili destinazioni per il roccioso difensore centrale sono sempre le stesse. La prima vede un passaggio dall'altra parte del Vecchio Continente, più precisamente in Turchia. Il Fenerbache vuole costruire un team che possa fare bene sia all'interno dei confini nazionali che al di fuori di quest'ultimi e di conseguenza si valuta l'ingaggio di Rodrigo Becao per affidarli le chiavi della difesa. La seconda pista è quella che porta a Torino. Urbano Cairo vuole rinforzare la retroguardia e potrebbe fare questo regalo a mister Ivan Juric. La situazione è in evoluzione e la sensazione è quella che tra qualche giorno avremo un quadro più chiaro.