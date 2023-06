Mercato Udinese – Chi la spunterà? / Lotta a tre per Rodrigo Becao

La lotta a tre per il difensore centrale bianconero è partita. Quale squadra la spunterà? Ecco tutte le ultime sull'affare Rodrigo Becao

Redazione

Il team di Andrea Sottil sa che nel corso di questo mercato al 90% perderà uno dei suoi tre difensori titolarissimi. Rodrigo Becao ha deciso che la sua esperienza in quel di Udine è giunta al termine e bisogna trovare un nuovo team. Sono tre le squadre che più di tutte stanno facendo sul serio, andiamo a vedere chi potrebbe portarsi a casa questa lotta serratissima. Il primo club pronto a fare l'offerta decisiva è l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. Non dimentichiamo che i bergamaschi sarebbero perfetti per esaltare le qualità tecniche e tattiche del brasiliano. Il 3-4-2-1 sembra essere disegnato su misura per il centrale di difesa. Al momento non ci sono offerte, ma non dimentichiamo che il contratto in scadenza nel 2024 favorisce l'allungamento di questo affare.

La seconda società che si è mostrata più che interessata èil Torino di Urbano Cairo ed Ivan Juric. Il club che gioca sotto la Mole Antonelliana ha voglia di puntare più in alto di un semplice decimo posto finale. Proprio per questo motivo nelle prossime ore potrebbe avvenire l'assalto decisivo. Anche in questo caso non c'è ancora un'offerta vera e propria anche per via delle richieste giudicate troppo alte. 10/12 milioni di euro saranno difficili da ottenere anche per via delle dichiarazioni del difensore stesso, che ha sbandierato ai quattro venti tutte le sue intenzioni.

I favoriti — Ad oggi il team in pole position è senza ombra di dubbio il Fenerbache. Il club turco si è già mosso da diverso tempo ed è anche l'unica squadra ad aver recapitato delle offerte ufficiali. Ad oggi il massimo che il club di Istanbul è riuscito a fare, sono stati otto milioni di euro inclusi di bonus. Offerta giudicata troppo bassa dalla dirigenza del club e proprio per questo motivo affare non ancora concluso. Vedremo chi si aggiudicherà questa splendida lotta a tre, nel frattempo non perdere tutte le ultime sul successore di Becao. Ecco il nome nuovo per la difesa <<<