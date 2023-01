Calciomercato Udinese – La BBC annuncia: “Oggi incontro per Porteous”

La BBC ha annunciato questa mattina che si stanno facendo dei grandi passi in avanti per quanto riguarda il trasferimento di un giocatore importante come Porteous. Oggi pomeriggio è stato fissato un incontro in cui le due società potranno discutere sia del prezzo del cartellino che successivamente del contratto del giocatore. L'Udinese ha voglia di accelerare , perché dietro la coperta è corta e basta anche un'influenza per scendere sul campo da gioco con tre difensori di numero e nessuna riserva in panchina. Anche il tecnico della società del Hibernian ha detto la sua sulla possibile cessione, ma nulla resta scritto.

Le parole del mister

Durante una conferenza il tecnico di Porteous ha confermato che lo scozzese non ha nessuna intenzione di rinnovare e di conseguenza prolungare il suo contratto per un'altra stagione. Di conseguenza bisogna darsi da fare nel corso di questo mese per cercare un acquirente e completare la cessione. Solo in questo modo si potrà guadagnare qualcosa dall'addio del miglior giocatore della società irlandese. L'Udinese fiuta l'affare e non vede l'ora di poter allungare il reparto più in difficoltà del momento. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato.Scoppia un nuovo caso Samardzic <<<