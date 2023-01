Notizie Udinese – Perché Samardzic non gioca titolare? Il caso del giorno

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime sul centrocampo titolare

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nei primi due match non sono arrivate delle brutte prestazioni, anzi, la squadra ha giocato un ottimo calcio e probabilmente raccolto molto meno del dovuto. Un solo punto dopo le prestazioni con Empoli e la Vecchia Signora stanno molto stretti agli uomini di Sottil, ma per poter tornare a raccogliere risultati positivi bisogna lavorare a testa bassa. Dalla ripresa hanno trovato spazio tutti i centrocampisti con un posto da titolare in uno dei due incontri, tranne un giocatore tanto amato dal pubblico del Friuli.

Il talento al centro dell'articolo è quello di Lazar Samardzic. Stiamo parlando di un centrocampista in grado di fare la differenza e riuscire a dire la sua sul campo da gioco, a tal punto che i migliori club del nostro calcio lo hanno messo sotto osservazione. Per il momento, però, sta giocando davvero poco rispetto a quello che ci si aspettava. C'è da dire che nel corso della preparazione ha avuto un'influenza che potrebbe averlo debilitato e non poco, ma allo stesso tempo il minutaggio risicato fa pensare a delle scelte tecniche da parte di mister Sottil. Ancora presto per parlare di un vero e proprio caso, ma con tutta questa panchina la partenza in estate non è da escludere.

Addio premeditato — Come detto in precedenza, conosciamo tutte le pretendenti di Lazar. Un classe 2002 che con molta maturità gioca come solo lui sa fare è sicuramente un bene prezioso per qualsiasi società, ancora si più per l'Udinese che da decenni valorizza i giovani in rampa di lancio. Ad oggi, però, sappiamo che serve spazio al tedesco per poter iniziare a dire la sua sotto tutti i punti di vista.