Udinese – Da Pereyra a Becao: piovono offerte / La giornata bianconera

Rodrigo Becao e Roberto Pereyra sono a tutti gli effetti gli uomini del momento per l'Udinese. La squadra del Friuli Venezia Giulia sta cercando in tutti i modi di programmare la prossima stagione ed ora come ora bisogna prima guardare alle possibili cessioni. Partiamo prima dal capitano. Il contratto del centrocampista è in scadenza tra dieci giorni e questo oramai lo sanno tutti. Quello che invece non tutti sanno è che ad oggi l'unica offerta concreta sembra essere arrivata dal Torino. In caso nei prossimi giorni non arrivassero altre proposte la via che porta al rinnovo potrebbe diventare sempre più concreta.