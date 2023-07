Udinese – Becao in partenza e Camara agli arrivi / La giornata bianconera

Per sostituire Becao si pensa a due nomi . Il primo è quello di Ethan Ampadu che sicuramente non avrà spazio nel corso della stagione con la maglia del Chelsea. Il secondo, invece, ha preso quota nelle ultime ore ed arriva direttamente dalla Russia. Stiamo parlando di Saba Sazonov che con la maglia della Dinamo Mosca ha portato a termine una stagione di tutto rispetto nonostante la sua giovanissima età, 21 anni. Le due operazioni hanno logicamente dei costi differenti. Per il gallese ci vogliono poco meno di dieci milioni, mentre per il russo si parla di quasi cinque milioni.

Un nuovo arrivo

Prima della conclusione, non manca un aggiornamento sul mercato in entrata che non dorme mai. Oggi i bianconeri hanno concluso un'operazione molto interessante per il sostituto di Walace. In bianconero nelle prossime ore arriverà il giovanissimo Camara. Si parla di un classe 2003 che quest'anno ha disputato ben 20 partite nella seconda serie inglese. Il calciatore ha firmato un contratto valido per le prossime cinque stagioni da un milione e mezzo all'anno. Vedremo se sarà l'ennesimo colpo indovinato dalla dirigenza.