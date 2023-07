Calciomercato Udinese – Il post Becao arriva dalla Russia / La trattativa

Il calciatore bianconero Rodrigo Becao è oramai destinato ad andare via nel corso delle prossime settimane, se non dei prossimi giorni. La sua esperienza con il club friulano è oramai giunta al termine e bisogna soltanto sistemare tutti i dettagli prima della sua definitiva partenza. Al suo posto occorre un vero e proprio mastino, ma che abbia anche un buon utilizzo del piede. Sono tanti i profili in circolazione , ma in questo momento la scelta è tra due calciatori nello specifico. Il primo è Ethan Ampadu che arriverebbe dal Chelsea, mentre il secondo arriva dalla Russia e si candida ad essere un punto fermo per davvero tante stagioni.

Il difensore centrale al centro dell'articolo è Saba Sazonov . Il russo arriva dalla Dinamo Mosca e nel corso di questa annata ha giocato ad alti livelli per la prima volta in carriera. Stiamo parlando di un calciatore che è un vero e proprio mastino, classe 2002 ma alto quasi due metri . Difficile che i calciatori possano avere la meglio su di lui, soprattutto sotto il punto di vista fisico. Ad oggi il suo valore si aggira intorno ai tre milioni di euro e nel corso di questa stagione ha messo a referto ben trentuno presenze, segnando anche una rete.

Non solo l'Udinese

Sul calciatore, però, c'è grande concorrenza ed arriva quasi tutta dall'Italia. Il Sassuolo deve sostituire il suo capitano Gianmarco Ferrari ed al suo posto è proprio quello di Sazonov uno dei nomi presi in considerazione. Il centrale fa gola a diversi club e solo con il tempo potremo capire quale sarà la sua nuova destinazione.