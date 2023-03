Calciomercato Udinese – Becao rinnovo difficile / Tutti i team interessati

Becao andrà in scadenza tra meno di un anno e mezzo e ad oggi il rinnovo è davvero complicato. Ecco le squadre interessate al brasiliano

Rodrigo Becao è una delle sorprese di questo campionato. Il calciatore brasiliano è in un continuo crescendo di prestazioni e nel corso di questa stagione sembra aver trovato il suo apice. Il terzetto difensivo composto da lui, Jaka Bijol e Nehuen Perez è uno dei meno penetrati di tutto il campionato italiano. Motivo per cui sono diverse le società che hanno messo un discreto interesse nei suoi confronti. Ad alimentare le voci di mercato ci pensa sicuramente un rinnovo che tarda ad arrivare ed anzi sembra essere sempre più difficile da ottenere. Con il contratto in scadenza tra soli quindici mesi, è molto probabile che il difensore brasiliano saluti tutti già nel corso di questa estate.

La priorità della squadra bianconera è quella di non perdere a zero un calciatore che frutterebbe senza grossi problemi almeno una decina di milioni di euro nel corso di questa sessione (nonostante il contratto in scadenza). Come detto in precedenza sono diverse le società che si sono interessate al calciatore ex Cska Mosca. I team arrivano sia dall'Italia che dal resto d'Europa. La prima squadra ad aver presentato un'offerta è stato l'Everton che ha provato a strapparlo ai friulani già nel corso della passata estate, no secco da parte della società. Anche il Nottingham Forest ha abbozzato un tentativo questo Gennaio, ma ancora una risposta negativa.

I team italiani — Se parliamo di team italiani, invece, la storia è completamente diversa. Sono due le squadre interessate a Becao, ma che per il momento non hanno ancora fatto partire nessuna offerta. La prima è il Napoli di Luciano Spalletti e la seconda sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. La speranza dell'Udinese è che si possa scatenare una vera e propria asta per le prestazioni del brasiliano.