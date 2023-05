News Udinese – Emergenza fasce a Salerno / Non ci saranno esterni

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Inizia una vera e propria emergenza fasce al Bruseschi di Udine

Redazione

L'Udinese ha finalmente smaltito la pesante sconfitta contro i biancocelesti della scorsa domenica. Ora testa al campionato e a gli ultimi due impegni che guideranno la squadra verso la fine del torneo. Il primo sarà in trasferta e non sarà assolutamente una partita semplice contro la Salernitana di Paulo Sousa. Una squadra compatta che in questo finale di stagione si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Allo stesso tempo ci sarà una squadra (quella del Friuli) che dovrà fare a meno di tanti giocatori importanti tra infortuni e squalifiche. Andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le soluzioni per mister Sottil ed allo stesso tempo i giocatori che sicuramente non ci saranno questo sabato in quel di Salerno.

Il primo ad alzare bandiera bianca è il laterale italiano Destiny Udogie. Il calciatore promesso sposo del Tottenham ha ricevuto contro i biancocelesti il quinto giallo della sua stagione e di conseguenza arriverà l'ufficialità della squalifica nel corso della prossima giornata. Al suo posto ci sarà l'ultimo acquisto della società nel corso di questa annata: Marvin Zeegelaar. Il laterale olandese ha ancora una chance per mettersi in mostra e provare in tutti i modi a strappare un contratto ad alti livelli anche in vista della prossima stagione. I problemi, però, non sono solo sulla fascia sinistra ma anche in quella desta c'è del lavoro da fare.

Ancora ai box — Oltre a Destiny Udogie, anche Festy Ebosele è costretto a sostare ai box. La botta contro il palo durante il match con la Fiorentina ha fatto davvero male al laterale irlandese ed infatti i punti di sutura applicati non permetteranno a Festy di prendersi una maglia da titolare. Al suo posto ci sarà (molto probabilmente) il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra che si sta confermando sempre più un jolly per tutta la società. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Il punto sulla trattativa Samardzic <<<