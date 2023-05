News Udinese – La decisione su Becao / Ecco quante giornate starà fuori

L'Udinese scopre per quante giornate dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti: Rodrigo Becao. Ecco le ultime sulla squalifica

Redazione

Il match contro la Fiorentina è stato uno dei peggiori per l'Udinese nel corso di questa stagione. Non solo perché sul campo non c'è mai stata partita dall'inizio alla fine con i viola che hanno dominato senza grosse difficoltà, ma anche perché al termine del match è arrivata una vera e propria batosta. I bianconeri hanno ricevuto un'espulsione che sicuramente non farà bene in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra sa che deve fare la differenza sul campo e proprio per questo motivo l'assenza di Rodrigo Becao contro i biancocelesti di Maurizio Sarri potrebbe essere fondamentale. Andiamo a vedere nel dettaglio la squalifica che è stata comminata al difensore centrale bianconero.

Rodrigo Becao dovrà restare fuori dal campo per "solo" un incontro di campionato. Una punizione abbastanza leggera se pensiamo che è stato mandato fuori per comportamento violento e soprattutto con un rosso diretto e non un doppio giallo. Stessa sorte anche per il calciatore italiano della viola, Jack Bonaventura. Entrambi dopo una sola giornata ai box potranno tornare a dare una mano alle proprie squadre. Adesso parte un vero e proprio rebus per mister Sottil che deve trovare in che modo poter sostituire il calciatore brasiliano che non ci sarà in quel di Roma.

Il possibile sostituto — Salvo clamorosi colpi di scena per sostituire Becao si farà affidamento sul marocchino Adam Masina. Il difensore centrale è pronto per tornare ad avere un ruolo importante come prima dell'infortunio al ginocchio. L'ex Bologna verrà messo sulla fascia di sua competenza (quella di sinistra) e Nehuen Perez verrà spostato a destra. In questo modo i bianconeri sono pronti per la sfida contro una squadra che attualmente lotta per l'accesso alla prossima Champions League.