Calciomercato Udinese – Benkovic ai saluti: ufficiale il prestito in Germania

Il calciatore arrivato lo scorso gennaio, non è mai riuscito ad inserirsi e di conseguenza è arrivata la cessione in prestito. Ecco i dettagli

Redazione

La decisione è stata presa e durante l'ultimo giorno di mercato inizia un nuovo capitolo della carriera di Filip Benkovic. Il talento croato non è mai riuscito ad entusiasmare i mister che si sono succeduti sulla panchina bianconera. Prima con Gabriele Cioffi ed ora con Andrea Sottil non è mai riuscito a trovare spazio, di conseguenza la cessione è la scelta migliore sia per il giocatore che per il club. Ieri sera, durante le ultime ore di mercato c'è stata la possibilità di concludere una trattativa con un team tedesco e il tutto è andato in porto in tempi rapidissimi. Ecco la nuova casa di Benkovic.

La società che si assicurerà le prestazioni del roccioso difensore centrale (ex Leicester) sarà l'Eintracht Braunschweig. La squadra milita nella seconda lega e vuole puntare ad una rapida risalita nella massima serie del calcio tedesco. Questo acquisto potrebbe dare delle importanti certezze difensive e permetterebbe ai giocatori di fare un vero e proprio salto di qualità. Al momento il team occupa l'ultima posizione in classifica e di conseguenza c'è bisogno di cambiamento. Filip Benkovic sembra arrivare proprio per questo e non vede l'ora di dire la sua per fare la differenza.

L'ultimo treno disponibile

Adesso arriva il momento del riscatto definitivo per il talento ex Dinamo Zagabria. Questo potrebbe essere l'ultimo treno per cercare di rientrare nel calcio che conta. Dal suo arrivo a Gennaio, in bianconero, è riuscito a collezionare solo qualche presenza e di conseguenza è arrivata l'ora di provare a giocare con continuità. Il team friulano ha fatto un ottimo lavoro per poter recuperare un giocatore che arrivava da diversi infortuni, ora arriva il prestito in Germania fino al Giugno 2023. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutto il riassunto del mercato bianconero. Ecco la raccolta di tutti i colpi fatti da Pierpaolo Marino <<<