Calciomercato Udinese – Via Beto? La dirigenza ha già scelto il sostituto

La squadra pensa a questa stagione e vuole continuare a vincere. Nel frattempo, però, bisogna anche iniziare a riflettere sulla prossima

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo, però, bisogna anche iniziare a pensare alla prossima stagione. Sicuramente sarà quasi impossibile riuscire a lasciare lo stesso numero di giocatori che la squadra ha avuto questa stagione e soprattutto dello stesso livello. Già a sei mesi dalla fine di questa annata ci sono le prime voci di mercato e tante riguardano un talento che è arrivato poco più di un anno fa e già ha sorpreso tutti per le sue capacità nell'area di rigore. Nel frattempo la società valuta tutte le piste sia in entrata che in uscita. Ecco il punto su una possibile partenza del bomber portoghese Beto.

Il centravanti autore già di ben sei gol nel corso di questa stagione non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto di provare a raggiungere i grandi traguardi che può proporre il calcio europeo. Il suo sogno è sempre stato quello di riuscire a vincere tutto e soprattutto quello di poter giocare nella massima competizione europea: la Champions League. Nel corso di questa estate potrebbero arrivare le prime offerte per giocare nel torneo continentale più importante e di conseguenza l'Udinese inizia a valutare delle possibili alternative. Ecco il nuovo possibile bomber in vista della prossima stagione.

Il nuovo centravanti — Il giocatore che piace a tutta la dirigenza arriva dall'Italia, più precisamente da Firenze: Arthur Cabral. Il centravanti è arrivato solo un anno fa dopo la partenza di Vlahovic, ma non è mai riuscito a trovarsi con mister Italiano e di conseguenza potrebbe esserci un addio nel corso della prossima sessione di mercato. L'Udinese vorrebbe sostituire in maniera perfetta Beto e questo nome sembra essere proprio scritto su misura, bisognerà vedere se la trattativa entrerà mai nel vivo. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema mercato non perdere tutte le info di giornata sul nuovo difensore centrale. La ricerca è ancora agli inizi <<<