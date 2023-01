Mercato Udinese – Pronto il post Beto / Il nuovo bomber arriva dall’America

Giornata di novità in casa bianconera ecco le news che ci sono sul mercato in entrata ed in uscita. Le ultime sul sostituto di Beto

Il team bianconero continua a lavorare sia dentro che fuori dal campo da gioco. Al momento i primi risultati di questo 2023 sono tutt'altro che positivi ed infatti la squadra sta già lavorando per poter rimediare la situazione in classifica. Nel frattempo, però, bisogna anche monitorare costantemente il mercato sono tanti i giocatori che dopo aver fatto bene nella prima parte di annata hanno ricevuto interessi da molte società. Tra questi c'è anche il bomber portoghese (arrivato allo scadere del mercato estivo 2021) Norberto Betuncal Berciche Gomes anche detto semplicemente Beto. Ecco tutte le squadre che sono interessate e disposte a metterlo sotto contratto.

La prima società in ordine cronologico arriva dall'altra parte dell'Europa, più precisamente dall'Inghilterra e stiamo parlando dell'Everton allenato da Frankie Lampard. Questa squadra non sta attraversando un grande momento e quello che manca alla società di Liverpool è proprio un giocatore che riesce ad essere pericoloso all'interno dell'area di rigore proprio come Beto sa fare. La seconda società, invece, arriva dal nostro paese ed è il Napoli dei De Laurentiis. La squadra in cima alla classifica del nostro campionato sta già cercando dei nuovi giocatori per continuare a mantenere queste posizioni e l'ex Portimonense potrebbe essere il profilo giusto in caso di partenza da parte di Victor Oshimen.

Il sostituto — Il direttore dell'area tecnica non ha potuto fare altro che mettersi già all'opera e cercare in tutti i modi un nuovo Beto in caso di fututra partenza. Il nome individuato in queste ultime ora arriva direttamente dall'America e stiamo parlando di Brenner De Souza. Il calciatore si sta facendo valere in MLS. Nonostante siano ben diciotto i milioni sborsati per portarlo via dalla Fluminense, non ha assolutamente avvertito alcuna pressione. Adesso c'è da vedere se i bianconeri cercheranno di affondare o meno il colpo.