Mercato Udinese| Beto protagonista, anche sul mercato / Le big osservano

Il giocatore portoghese si prepara ai prossimi incontri di campionato. Il punto per un talento che ha grande voglia di fare la differenza

Redazione

Il centravanti portoghese Beto è senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più importanti del nostro campionato. Con le sue capacità sta dimostrando a tutti di poter mettere in difficoltà ogni difesa che gli si presenta davanti e sarà difficile per la società poterlo mantenere ancora per un'altra stagione. Sono tanti i club interessati alle sue prestazioni e di conseguenza bisogna fare il massimo per poter monetizzare il più possibile da una sua probabile cessione. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad analizzare le sue ultime prestazioni con il club bianconero e soprattutto i club che sono interessati alle sue giocate.

Il bomber ha siglato già otto firme nel corso del suo campionato. Dopo un piccolo periodo di flessione (vissuto in concomitanza con tutto il team) sembra essere ritornato a fornire le prestazioni che lo hanno reso così importante. Come detto in precedenza, sono tante le squadre che vorrebbero averlo all'interno della propria rosa ma la società è stata chiara sin dall'inizio e si vuole monetizzare il più possibile. Questa sarà un'estate molto importante visto che il suo addio sembra essere maturo ed ecco le squadre che potrebbero fare i salti mortali pur di assicurarsi il bomber portoghese.

I team interessati — La prima squadra pronta a fare carte false è l'Everton. Il team inglese ha già fatto partire un'offerta nel corso dell'ultimo inverno, ma la società l'ha rispedita al mittente perché non ha intenzione di vendere un pezzo pregiato nel corso del mercato di riparazione. Altre squadre interessate potrebbero essere il Napoli di De Laurentiis che con una partenza di Oshimen dovrebbe andare a cercare un sostituto ed anche i rossoneri che sono a caccia di un bomber giovane. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Pereyra pronto ad una maglia da titolare <<<