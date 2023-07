Mercato Udinese – Beto resterà in bianconero? / Il punto sul bomber

Il centravanti Beto sta lavorando al suo futuro e nel frattempo si allena al massimo con la maglia dell'Udinese. Ad oggi non si sta lavorando ad un suo possibile addio o meglio non c'è il bisogno di cedere il calciatore in maniera obbligatoria. Si sta cercando di gestire la situazione sia in entrata che in uscita. Se non dovessero arrivare delle offerte intorno ai 30 milioni di euro che sarebbero valutate come irrifiutabili, il calciatore resterà in bianconero ancora per diverso tempo. Sono diverse le società che si sono interessate alle sue giocate ed alle sue qualità, ma allo stesso tempo nessuno di questi team ha cercato in tutti i modi di assicurarsi le prestazioni del portoghese. Vedremo se nel corso delle prossime settimane arriveranno delle offerte concrete o se Beto giocherà la terza stagione consecutiva in bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Palumbo ceduto a titolo definitivo <<<