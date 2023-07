Udinese-Lipsia / Formazioni ufficiali: Confermatissimi Thauvin e Beto

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di questa prestagione. In programma proprio il match più difficile di tutti contro una squadra che da diversi anni a questa parte si conferma tra le migliori del campionato tedesco: RB Lipsia. Il match si prospetta pirotecnico sin dai primi minuti di gioco. Le due squadre amano la pressione alta e soprattutto aggredire il proprio avversario. Questa sarà anche una grande chance per vedere sin dai primi minuti il confronto tra due tecnici interessanti come Andrea Sottil e Marco Rose. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le loro scelte. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Lipsia .

Le scelte dei due tecnici

L'Udinese scenderà in campo con una formazione che sarà estremamente simile a quella che vedremo contro la Vecchia Signora nel corso della prima giornata del nostro campionato. In porta il confermatissimo Marco Silvestri, la difesa composta da due centrali titolarissimi come Nehuen Perez e Jaka Bijol con Masina a supporto. Lazar Samardzic, Sandi Lovric e Walace non possono essere spostati dai loro ruoli. Sulle fasce spazio a Festy Ebosele in continua crescita e Hassane Kamara che ha vinto il ballottaggio con Jordan Zemura. I due attaccanti non possono essere che Florian Thauvin e Beto. I calciatori sono in estrema forma e proprio per questo motivo partiranno dal primo istante anche oggi con il brasiliano Brenner e l'italiano Lorenzo Lucca pronti ad entrare dalla panchina.