Mercato Udinese – Beto strega la Premier / Pronti a tutto per il portoghese

Il centravanti Beto sembra aver stregato diversi addetti ai lavori e nello specifico ha immobilizzato un campionato grazie alle sue scorribande. La Premier League non vede l'ora di poter accogliere un attaccante come l'ex Portimonense ed allo stesso tempo la famiglia Pozzo si sta sfregando le mani. Sono diverse le squadre interessate a mettere sotto contratto un calciatore con queste caratteristiche, visto che rappresenta al meglio un tipo di bomber che va molto nelle ultime stagioni all'interno del torneo inglese. Dopo diverso tempo in cui il ruolo dell'attaccante è andato a snaturalizzarsi, ora sembra essere tornata in voga la prima punta di peso. Andiamo a vedere quali team sono pronti a mettere sul piatto diversi milioni pur di aggiudicarsi il bomber bianconero.

La prima squadra che fa sul serio è l'Everton . Il team di Liverpool ha provato ad assicurarsi le prestazioni del portoghese già nel corso del mercato invernale. All'epoca la risposta dell'Udinese fu un: "No". Ad oggi, però, la situazione potrebbe cambiare anche in maniera abbastanza veloce. Il giocatore stesso ha annunciato nel corso dell'ultima intervista, che sta pensando solamente ed unicamente all'Udinese ma che poi quest'estate potrebbe cambiare tutto. Oltre l'Everton, va segnalato l'interesse di un'altra squadra: il Nottingham Forest .

Non tramontano le piste italiane

Se il campionato inglese è pronto ad offerte shock, nel nostro paese si tenta di fare il colpo in maniera diversa. Sono due le società interessate al giocatore cresciuto a Lisbona. I rossoneri di Stefano Pioli (in maniera abbastanza marginale) e il Napolidi Aurelio De Laurentiis. Soprattutto la società partenopea potrebbe organizzare il colpo, ma solo se dovesse partire un calciatore importante come Victor Oshimen. Il mercato di Beto è in continua evoluzione e questa si prospetta un'estate dura per i tifosi bianconeri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Deulofeu. Pronto il sostituto dello spagnolo <<<