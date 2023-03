Calciomercato Udinese – Il Napoli non molla il colpo Samardzic / I dettagli

L'Udinese deve difendere tutti i suoi gioiellini dai possibili assalti delle big del nostro campionato. Il primo calciatore ad essere stato messo sotto osservazione è il tedesco Lazar Samardzic . Le sue giocate hanno stregato i grandi club del nostro campionato e di conseguenza sarà difficile riuscire a mantenere il suo talento per ancora diverse stagioni. Il campo parla chiaro e il centrocampista serbo, ma nato in Germania ha dato dimostrazione a tutti delle sue qualità e soprattutto delle capacità palla al piede. Nelle ultime settimane sono due le squadre che si sono attivamente interessate alle sue giocate. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio se effettivamente è possibile concludere un affare per portarsi a casa il futuro del calcio.

Il primo team che ha manifestato il suo interesse in ordine cronologico è stato il Napoli di Luciano Spalletti . Ricordiamo benissimo che lo scorso Novembre il tecnico toscano ha specificato che Lazar sarebbe il sostituto perfetto di un calciatore come Zielinski. Questo è senza ombra di dubbio uno dei migliori complimenti che potevano essere recapitati ad un calciatore di queste qualità. Adesso bisognerà vedere se il presidente (dopo aver vinto lo scudetto) vorrà effettivamente affondare il colpo e spendere più di venti milioni di euro per il giovane serbo. Alle spalle del Napoli c'è un'altra società pronta a dare tutto.

Subito dietro i partenopei troviamo i rossoneri di Stefano Pioli. La società milanese è pronta per far partire un'offerta ed aggiudicarsi a titolo definitivo le sue giocate. Ricordiamo che rispecchierebbe nel migliore dei modi la politica dei rossoneri sul puntare su giocatori giovani e già pronti per palcoscenici importanti.