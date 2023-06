Udinese – Da Beto a Petagna, le ultime sul nuovo bomber / La giornata

Il nuovo bomber bianconero arriverà in quel di Udine nei prossimi mesi. Oramai l'addio di Beto sembra essere una semplice formalità e proprio per questo motivo la dirigenza si è già messa sul mercato per cercare un sostituto degno di nota. Ricordiamo che qualche settimana fa al centro sportivo Bruseschi ha firmato un nuovo contratto il brasiliano Brenner, ma difficilmente tutto il peso dell'offensiva friulana verrà affidata all'attaccante ex Cincinnati. In queste ore si stanno valutando i possibili giocatori che effettivamente potrebbero firmare per la squadra gestita dalla famiglia Pozzo.

Il primo nome arriva dall'Inghilterra, più precisamente dal neo retrocesso Leicester. Stiamo parlando di Patson Daka. Il centravanti è arrivato alle Foxes solo un paio di stagioni fa, ma non ha mai colpito. Proprio per questo motivo l'Udinese sta studiando il possibile affare. Vedremo nelle prossime settimane se questo colpo potrà effettivamente andare in porto. L'alternativa low cost porta in quel di Monza. Il centravanti ex Napoli Andrea Petagna ha deluso nel corso di questa prima annata in Lombardia e sta cercando una nuova meta in cui rilanciarsi. Udine potrebbe essere proprio il posto perfetto.