Calciomercato Udinese – Palumbo torna in bianconero: non verrà riscattato

Il centrocampista norvegese Martin Palumbo tornerà ad essere un calciatore dell'Udinese. Dopo due stagioni in prestito alla Vecchia Signora, adesso è arrivato il momento di provare una nuova esperienza. Nel campionato di Serie C o anche detta Lega Pro è sempre riuscito a farsi valere, ma alla fine tutto questo non è bastato per convincere il team di Max Allegri a rinnovare il prestito o riscattarlo definitivamente. Adesso con il ritorno in quel di Udine sarà valutato da mister Andrea Sottil che solo dopo sceglierà cosa fare di questo calciatore e soprattutto se potrà essere utile alla causa friulana. Il norvegese quest'anno ha messo a referto ben venti presenze e segnato anche una rete all'interno del campionato. A queste vanno anche aggiunte ben sei presenze nella coppa Italia di Lega Pro. Ora tocca alla società decidere il futuro di Palumbo.