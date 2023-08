Udinese – Beto vede l’Inghilterra: l’Everton è vicinissimo / La giornata

Il gigante portoghese inizia ad allontanarsi sempre di più da Udine. Non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato

L'Udinese sa che potrebbe perdere il suo bomber poco dopo l'inizio del campionato. L'affare Samardzic che salta ha messo delle vere e proprie grane alla dirigenza ed adesso Betonon è più incedibile come lo è stato fino a qualche settimana fa. In queste ore infatti stanno iniziando ad essere ascoltate tutte le offerte recapitate nei suoi confronti. Tra le tante società che fanno sul serio e vogliono assicurarsi un calciatore con queste caratteristiche c'è l'Everton. La squadra di Liverpool da due stagioni sta vivendo dei momenti davvero difficili e spera che il centravanti di Lisbona possa risollevarli a suon di reti.

La prima offerta che è partita dalla dirigenza delle Toffies si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Numeri importanti per un giocatore che in due stagioni ha messo a referto 21 gol. Al momento l'Udinese, però, ha rifiutato e rispedito al mittente questo primo approccio. La richiesta iniziale per la società gestita dalla famiglia Pozzo si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata e che garantirebbe alla squadra un'ottima plusvalenza da poter reinvestire nel mercato. Proprio in queste ore si pensa a quello che potrebbe essere il sostituto di Beto. Non è scontato che arrivi direttamente dal mercato.

Il possibile sostituto — Il primo nome messo sotto osservazione è quello di Lorenzo Lucca. Ebbene sì, l'Udinese sa di avere già in casa l'alter ego del centravanti ex Portimonense. Vedremo se nelle prossime ore prenderà effettivamente quota la trattativa che porterebbe Beto in Inghilterra. Questo potrebbe essere l'ennesimo colpo basso per una squadra che ha già perso tre titolari rispetto alla passata stagione e contro la Vecchia Signora ha dimostrato diverse lacune.